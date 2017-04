GENOVA. 13 APR. Più lavoro per i genovesi, sicurezza e legalità: Modello Liguria dalla vostra parte. Sold out al Teatro della Gioventù per l’intervista del giornalista Tv Paolo Del Debbio al candidato sindaco di Genova Marco Bucci e al governatore Giovanni Toti che parlano di Genova “la più bella città del mondo” spesso interrotti da scroscianti applausi.

Dopo i saluti dell’assessore leghista Edoardo Rixi e del capogruppo di FdI Matteo Rosso, in prima fila nella sala strapiena c’era tutta la giunta Toti. Molti sostenitori del centrodestra e tanti cittadini, alcuni rimasti fuori a guardare il grande schermo e a fare il tifo per Bucci.

Durante l’intervista sul palco del Teatro di via Cesarea il giornalista Mediaset Paolo Del Debbio ha affrontato con il candidato sindaco di Genova e con il governatore della Liguria molte tematiche, senza tralasciare le battute al vetriolo contro “la giunta Doria che non fa” e l’assessore comunale uscente Gianni Crivello, candidato sindaco per il centrosinistra “in continuità”.