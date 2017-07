GENOVA. 3 LUG. “La Liguria è una terra attraente per gli investimenti e lo sarà sempre di più nel futuro. Per questo è un’ottima opportunità per gli investitori stranieri per venire ad aiutarci a sviluppare tante attività che abbiamo in cantiere. Al contempo, avere partner internazionali è un’ottima opportunità per la Liguria e per Genova, ad esempio per i settori immobiliare, della logistica o delle tecnologie, grazie anche alla presenza dell’IIT che esporta brevetti in tutto il mondo. Noi abbiamo in mente alcuni sviluppi urbanistici importanti, primo fra tutti il Blue Print di Renzo Piano con la risistemazione dell’area portuale ma anche il Parco Tecnologico degli Erzelli che va completato. Loro hanno know how e capitali, noi abbiamo un territorio pronto ad accoglierli con specializzazioni importanti per il business del futuro: mi pare che ci siano tutte le condizioni per avviare un dialogo proficuo”.

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, insieme al Sindaco di Genova Marco Bucci e all’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Edoardo Rixi, stamane ha incontrato presso la sede dell’Ente in piazza De Ferrari la delegazione istituzionale e imprenditoriale degli Emirati Arabi, guidata dal Ministro dello Sviluppo economico, il Sultano Al Mansoori.

Tra i presenti, anche il sottosegretario del ministero allo Sviluppo economico degli Emirati Arabi, l’ambasciatore in Italia, il console generale UAE in Italia, il presidente della Camera di Commercio di Dubai, l’amministratore delegato dell’Aeroporto di Dubai e rappresentanti del mondo economico emiratino.





“Il nostro obiettivo, oggi in piena sinergia con il Comune di Genova – ha aggiunto il presidente Toti – è strutturale solide sinergie internazionali: per crescere ci vogliono le idee, i business e anche i capitali e noi cerchiamo di metterli in fila tutti. Credo che uno dei compiti più importanti di una Pubblica Amministrazione sia fare da collante, da regia pubblica tra i grandi piani di sviluppo di una città e di una regione, gli investitori che vogliono trovare sbocchi per i loro capitali e i nostri imprenditori che hanno idee da sviluppare”.

Questa mattina la delegazione ha partecipato ad una tavola rotonda presso il Palazzo della Borsa organizzata da Regione Liguria, Liguria International e Camera di Commercio di Genova, a cui hanno preso parte molti imprenditori del territorio.

“Finalmente la Regione Liguria è una regione aperta – ha affermato l’assessore Rixi – che parla col mondo per attirare investimenti e trovare mercati per le proprie aziende. Per noi è fondamentale creare partnership forti perché Genova possa dare il suo contributo per stabilizzare l’area mediterranea, tornare a crescere, rinforzare le nostre aziende e la nostra funzione di polo logistico europeo”.

Oggi la delegazione degli arabi visita l’Istituto Italiano di Tecnologia e in seguito la sede storica della Camera di Commercio di Genova di Palazzo Tobia Pallavicino. Dopo la tappa di Genova, la delegazione proseguirà la propria missione nel Principato di Monaco e a Nizza.