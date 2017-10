GENOVA. 6 OTT. “Regione Liguria e Comune di Genova esprimono perplessità per il piano di esuberi presentato prima ancora che parta il delicato confronto sul futuro industriale e societario di Ilva. Il progetto, per come delineato, risulta particolarmente inaccettabile per lo stabilimento di Genova Cornigliano, alla luce dei sacrifici già affrontati dall’impianto industriale e dai lavoratori, conseguenti all’accordo di programma del 2005 con cui fu decisa la chiusura dell’area a caldo”.

Lo hanno dichiarato oggi il governatore ligure Giovanni Toti, gli assessori regionali Edoardo Rixi e Gianni Berrino, il sindaco di Genova Marco Bucci e l’assessore comunale Giancarlo Vinacci. Lunedì i lavoratori Ilva di Cornigliano hanno annunciato uno sciopero con corteo in città.

“Le intenzioni annunciate – hanno aggiunto i rappresentanti delle istituzioni- risultano ancora più incomprensibili dove si consideri l’efficienza, da tutti riconosciuta, e la competitività economica dell’impianto di Cornigliano.





Ricordiamo inoltre che lo stabilimento genovese è parte di un accordo di programma siglato nel 2005 da Ilva, Comune, Regione, Governo e sigle sindacali, nel quale già venivano delineate le linee guida per il futuro dello stabilimento e dei suoi occupati. Tale accordo non essendo stato né disdetto, né rimesso in discussione impegna tutto i sottoscrittori, sia da punto di vista legale sia politico.

Prima di parlare di esuberi ci aspettiamo che il confronto parta dalle prospettive industriali, dal piano del nuovo possibile titolare e tenga conto della storia recente e degli impegni presi.

Pertanto, auspichiamo che al tavolo delle relazioni industriali si affianchi al più presto un tavolo istituzionale, convocato dal Governo, con tutti i sottoscrittori dell’accordo di programma, al fine di monitorare la coerenza delle scelte future con gli impegni presi”.