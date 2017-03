GENOVA. 6 MAR. “Che il capogruppo di un partito importante e con vocazione di governo come il Pd non sappia distinguere tra compiti, impegni e funzioni di un presidente di Giunta Regionale, di un assessore e un consigliere, è già grave di per sé. Che lo faccia l’attuale capogruppo che ha avuto anche incarichi di governo in questa Regione è addirittura grottesco. Anzi, è un’ulteriore prova dell’incapacità amministrativa dimostrata dalle giunte che ci hanno preceduto. Incapacità platealmente sanzionata dai liguri con il loro voto”.

Il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, oggi ha replicato così alla capogruppo regionale del Pd Raffaella Paita che lo ha attaccato per l’offensiva del centrodestra contro i furbetti del cartellino negli enti pubblici. In particolare, con l’idea di implementare un sistema con le impronte digitali al posto del “badge” per i dipendenti della Regione Liguria.

“Durante la loro amministrazione era la Liguria il grande assente da ogni scenario importante del paese – aggiunge Toti -. Così come oggi risulta il Pd il grande assente a livello ligure, in termini di proposte e di progetto. Un partito, il Pd, che, nonostante le sonare sconfitte in regione, a Savona e presto alle prossime amministrative, si ostina ad affidarsi ad una classe politica bocciata dalle urne e dalla storia”. “L’appello a ‘Chi l’ha visto’ è quanto mai opportuno per trovare nel Pd l’ombra di un’idea e di una proposta che vada oltre la banale brutta copia del populismo grillino a cui ormai sembrano aspirare coloro che militano in un partito la cui tradizione meriterebbe miglior futuro”.