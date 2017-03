GENOVA. 11 MAR. “A Napoli lancio di sassi e molotov contro la polizia. Il sindaco schierato dalla parte di questi delinquenti che hanno trasformato la città in un campo di battaglia. Solidarietà alle forze dell’ordine e avanti tutta capitano, le donne e gli uomini liberi da Nord a Sud sono con te”.

E’ il post pubblicato stasera su Facebook dall’assessore regionale Edoardo Rixi (Lega Nord Liguria) in merito a scontri e violenze di questo pomeriggio a Napoli, dove delinquenti e centri sociali volevano impedire a Matteo Salvini di parlare e la gente è stata costretta a rifugiarsi nei negozi. Altro che “diritti” e manifestazioni pacifiche.

Sotto accusa l’ex sostituto procuratore della Repubblica, ex europarlamentare dell’IdV ed attuale sindaco Luigi De Magistris, che guida una coalizione di sinistra con elementi vicini ai “figli di papà” dei centri sociali. Il primo cittadino napoletano, con provvedimento prefettizio, nel 2014 era stato sospeso dalla carica in applicazione della legge Severino a seguito della condanna in primo grado per abuso in atti d’ufficio, ma poi era stato reintegrato dagli ex colleghi magistrati del Tar della Campania e quindi, nel 2015, assolto in appello. Nel giugno 2016 ha vinto le elezioni comunali appoggiato da alcune liste civiche, Prc, Lista Tsipras, Sel, Pdci, IdV, FdV, Repubblicani democratici.

“Folle quanto sta accaduto a Napoli – ha aggiunto il governatore ligure Giovanni Toti su Facebook – Chi istiga la protesta o peggio mette a rischio la sicurezza di tutti per impedire ad un politico di parlare non sa cosa sia la democrazia”.