GENOVA. 29 MAR. “L’assessore comunale Gianni Crivello che dice agli altri come dovrebbe essere amministrata la città di Genova non fa sorridere, fa rabbia. Si proclama vicino ai cittadini come se in questi anni non avesse fatto parte della giunta che ha abbandonato i quartieri al degrado. Marco Bucci è una persona seria e capace che ha creato centinaia di posti di lavoro, in grado di risollevare la città. Genova ha bisogno di persone come lui per cambiare rotta”.

Lo ha dichiarato oggi l’assessore regionale allo Sviluppo economico Edoardo Rixi, dopo che stamane è avvenuta la presentazione ufficiale del braccio destro di Marco Doria a candidato sindaco di Genova per il centrosinistra.

“Crivello – ha aggiunto il governatore Giovanni Toti – è parte integrante della macchina della sinistra che ha portato allo sfascio e al degrado Genova e non può essere la persona migliore per lanciare un sogno di cambiamento. L’assessore Crivello è una persona per bene, ma è stato un membro importante della passata amministrazione Doria, e io non credo che sia facile presentarsi ai cittadini con un bilancio della giunta Doria alle spalle. Sarà anche bravo, ma se lo fosse stato veramente avrebbe potuto dimostrarlo in questi anni. Non si può fare campagna promettendo cose che il Pd non ha mai saputo fare in questa Regione”.