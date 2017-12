Toti: approvata legge di bilancio, verso Liguria più ricca. Critiche opposizioni

“Approvata in Consiglio regionale la legge di bilancio per il 2018: aiuti a chi fa figli, a chi ristruttura la propria casa, a chi apre un negozio, agli artigiani, a chi si trasferisce in Liguria, a chi deve reinserirsi nel mondo del lavoro, meno burocrazia e più infrastrutture. In marcia verso una Liguria più ricca, con più lavoro, più equa, più ospitale”.

Lo ha annunciato oggi il governatore ligure Giovanni Toti. Tuttavia, la manovra regionale ha ricevuto critiche dalle opposizioni.

“Un provvedimento vuoto, deludente – ha spiegato il M5S – una goccia nell’Oceano che non aggredisce nessuno dei veri problemi che riguardano la Liguria. Il tutto a conclusione di un iter tortuoso e pasticciato che non ha concesso alla minoranza i tempi necessari per affrontare temi così importanti e delicati per la nostra regione”.





“Nessuna strategia – ha aggiunto il Pd – e investimenti ridotti a zero. questo, in sintesi, il senso del Bilancio previsionale 2018 approvato oggi dalla maggioranza, col voto contrario dell’opposizione. Un bilancio che, nonostante i passi indietro fatti dalla Giunta grazie all’azione del Pd in Commissione, non riuscirà a incidere sulla crescita della regione”.

“Una manovra di bilancio – ha commentato rete a Sinistra-Liberamente Liguria – che chiude l’anno stancamente e che per essere considerata la conditio sine qua non della gestione 2018 appare già da ora lacunosa. Serviranno molti interventi correttivi. La giunta Toti si è limitata a un lavoro ragionieristico, riducendo al ribasso alcune poste e cercando di recuperare denari, specialmente in sanità, a scapito dei servizi all’utente”.