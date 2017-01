GENOVA. 12 GEN. “Oggi sono stato in visita al Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino di Genova per fare il punto della situazione dopo l’incremento di accessi registrato durante le festività a causa dell’anticipo del picco dell’influenza. Il nostro sistema ha superato l’emergenza che è stata gestita con professionalità da tutto il personale sanitario: tutti sono stati curati e sono stati curati bene”.

Lo ha dichiarato oggi il governatore Giovanni Toti, che in mattinata si è recato nel reparto di Pronto soccorso del nosocomio genovese insieme all’assessora alla Sanità Sonia Viale.

“Siamo già al lavoro – ha aggiunto Toti – per migliorare gli spazi e l’accoglienza dei pazienti mettendo in campo azioni concrete già nelle prossime settimane. Il San Martino è una grande eccellenza sanitaria che può competere con i giganti della Lombardia e del Piemonte perché abbiamo le carte per farlo, ma nessuna timidezza neppure nel rendersi conto delle cose che non vanno e nel porvi rimedio”.