GENOVA. 10 APR. Altro che Salone a rischio: “A Genova c’è stato, c’è e ci sarà sempre il Salone Nautico. Lavoreremo insieme per farlo diventare la punta di diamante del mercato”.

Il governatore ligure Giovanni Toti oggi ha presentato la 57^ edizione del Salone Nautico Internazionale, che si terrà a Genova dal 21 al 26 settembre 2017.

“La Regione Liguria – aveva spiegato alcuni giorni fa il governatore tOTI – è pronta a garantire il sostegno economico e organizzativo alla prossima edizione del Salone Nautico che si preannuncia in grande crescita per tutto il settore. L’obiettivo è quello di condividere con Ucina gli eventi legati al 57° Salone Nautico di Genova. Regione e Ucina hanno condiviso la necessità di dare stabilità alla manifestazione per gli anni futuri”.