Torres vince a Tovar. Nava sempre maglia gialla

SAVONA. 19 GENN. Il ciclista venezuelano Carlos Torres ha vinto per distacco la sesta tappa della Vuelta al Tachira che ha condotto la carovana della corsa venezuelana da Merida a Tovar dopo 134 chilometri. Negli ultimi sei chilometri in salita il drappello di fuggitivi si è sgranato e la vittoria è andata al più forte di giornata Torres, che ha preceduto Monsalve e Salinas. In classifica Nava ha mantenuto il comando e la sua posizione si è rafforzata perchè Rodriguez ha accusato più di un minuto di distacco dal gruppo della maglia gialla. Malgrado gli italiani non abbiano ottenuto nulla, la giornata è stata comunque positiva per la Androni Sidermec che ormai è tutta arroccata a difesa della maglia rosa di Ivan Sosa che guida la classifica fra i giovani.

Oggi è in programma la settima tappa del Giro Andino da Santa Croce di Mora a La Grita di 171 chilometri: si tratta della frazione più lunga della corsa a tappe venezuelana che condurrà i concorrenti dalla regione di Merida a quella di Tachira. In programma le impegnative salite di Fama de America e di Las Mesas, prima di affrontare quella conclusiva di 6 chilometri che porterà al traguardo.

Ordine d’arrivo: 1) Carlos Torres (Grupo Jhs) che compie i 134 chilometri del percorso in 3 ore 9 9′ 56″; 2) Yonathan Monsalve( Jhs Aves) a 17″ ; 3) Jonathan Salinas (Kino Tachira) a 17″; 4) José Mendoza a 19″; 5) Jimmi Briceño; 6) Murillo; 7) Paredes a 19″; 8) Nava a 21″; 9) Campos; 10) Flores a 21″.

Classifica: 1) Jhon Nava in 19 ore 42′ 45”; 2) Rodriguez a 1′ 21”; 3) Salinas a 1′ 50″; 4) Diaz a 1’58”; 5)Monsalve a 2′; 6) Gonzalez a 2’17”; 7) Sosa a 2’18”; 8) Murillo a 2’18”; 9) Flores a 2’26”; 10) Campos a 2’33”; 16) Rujano a 3’50: 66)BONUSI a 43′ 11″.

A Punti: 1)Monsalve, 74; 2) Salinas, 61; 3) Nava , 52; 4) Bravo, 50; 5) Torres, 43; 6) Mendoza, 43; 7)) Flores, 43; 8) Aular, 37; 9) Rodriguez, 36; 10) Murillo, 35; 12) BONUSI, 29; 22) BENFATTO, 20. Classifica GP Montagna: 1) Salinas, 12; 2) Torres, 11; 3) Nava, 7; 4) Flores, 7; 5) Monsalve, 5; 6) Sosa, 5; 7) Briceno, 4.

Traguardi volanti: 1) Isaac Yaguaro, 26; 2) Briceno,25; 3) Bravo, 25; 4) Aular, 18; 5) Nava, 14; 10) BONUSI, 4.

Giovani, maglia rosa: Ivan Sosa (Androni Giocattoli Sidermec).

A Squadre: 1) JHS Aves in 59 ore 12’50”; 2) Kino Tachira a 30′ 30″; 3) Grupo JHS a 46′ 46″; 11 )Androni Giocattoli Sidermec a 58’25”.

PAOLO ALMANZI