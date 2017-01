Torre Piloti, il Pm Cotugno: “Commissariare Messina”

GENOVA. 20 GEN. Il pm Walter Cotugno ha chiesto di sanzionare per 2,25 milioni di euro la società armatrice Ignazio Messina e C. nel processo per il crollo della Torre Piloti abbattuta dal cargo Jolly Nero nel porto di Genova il 7 maggio 2013.

Il pm ha anche chiesto che la società venga commissariata per un anno in sostituzione della misura interdittiva della sospensione delle autorizzazioni e delle licenze “per evitare rilevanti ricadute sulla occupazione”.

Chiesto anche nell’anno del commissariamento che l’utile della società armatrice Ignazio Messina vada nelle casse dello Stato in qualità di risarcimento e che il commissario abbia poteri sostitutivi ed esecutivi per la revisione totale del sistema di sicurezza e per l’adozione di misure correttive adeguate che, secondo il pm, non ci sono ancora.