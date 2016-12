Toro-Genoa, Juric “Sconfitta immeritata”

GENOVA 23 DIC. Il Genoa perde in maniera immeritata la sfida contro il Torino disputata in Piemonte, ultimo impegno del 2016 per la squadra rossoblu prima del rompete le righe per le vacanze natalizie.

Il tecnico Juric è costretto a commentare un’altra sconfitta bugiarda dopo quella patita domenica sera contro il Palermo

“Abbiamo giocato un’ottima gara, addirittura nel primo tempo potevamo essere già 4-0, invece non siamo riusciti a concretizzare nessuna delle occasioni create”.



Continua poi il tecnico croato “Anche dopo aver subito il gol di Belotti abbiamo continuato a giocare bene e a creare ma non siamo riusciti a segnare e nel finale abbiamo anche risentito un po’ della stanchezza degli impegni ravvicinati”

