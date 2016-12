Toro-Genoa, formazione: tocca a Lamanna

GENOVA 22 DIC. A conclusione degli allenamenti svolti al Centro Signorini nella giornata di ieri è stata diramata dallo staff tecnico la lista dei convocati del Genoa. Al netto delle defezioni preventivate tra infortuni e squalifiche, la novità riguarda, oltre al rientro di Rincon, la convocazione di due giovani(ssimi).

L’attaccante Pietro Pellegri titolare in Nazionale U.17 nonostante giochi sotto leva. E il portiere della Primavera Diego Faccioli. Per il 15enne genovese, protagonista di un euro-gol sabato con la Virtus Entella, l’occasione di respirare il clima della prima squadra, dopo le esperienze nel ritiro estivo e le frequenti chiamate di mister Juric per gli allenamenti. Convocati: 2 Edenilson, 3 Gentiletti, 4 Cofie, 5 Izzo, 8 Burdisso, 9 Simeone, 11 Ocampos, 13 Gakpé,14 Biraschi, 21 Orban, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 24 Munoz, 27 Pandev, 28 Brivio, 29 Fiamozzi, 38 Zima, 58 Faccioli, 64 Pellegri, 88 Rincon, 93 Laxalt, 99 Ninkovic.