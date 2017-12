Toro-Genoa, Ballardini: buona prova della difesa

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini commenta soddisfatto il pareggio ottenuto a Torino contro i granata, nell’ultimo impegno del 2017.

”Abbiamo ottenuto un punto importantissimo in un campo molto difficile, il Torino è una grande squadra che ci ha messo in difficoltà, il fatto che a sostituire un campione come Belotti ce ne sia un altro come Niang fa capire il valore della rosa di Mihajlovic”.

”Abbiamo giocato un’ottima gara dal punto di vista difensivo, non sbagliando praticamente niente, mentre è sicuramente da migliorare l’attacco dove siamo stati un po’ sterili”.





Infine sul ritorno in A di Rossi “Siamo tutti felici per lui speriamo abbia altri momenti importanti da festeggiare con noi”.

fc