Torneo Ravano, proroga delle iscrizioni

GENOVA 3 MAR. Le iscrizioni al 33° Torneo Alberto Ravano – 24ª Coppa Paolo Mantovani non si fermano oggi, venerdì 3 marzo. Viste le numerose richieste, si allungano i tempi per confermare la propria partecipazione alla manifestazione giovanile scolastica più importante d’Europa. Allo scopo di far giocare e divertire più bambini possibili gli organizzatori hanno infatti deciso di prorogare – e sdoppiare – il termine ultimo.

Date. Adesso il gong per le iscrizioni delle scuole ai tornei di calcio maschile e femminile, basket, ciclismo, rugby, volley è fissato al 10 marzo mentre fino al 20 marzo sarà possibile aderire ai nuovi sport come atletica, canottaggio, pallanuoto, scherma e vela. Per tutte le specifiche in merito consultare il sito www.torneoravano.com.

Acquario. La presentazione ufficiale del Torneo è stata intanto fissata per martedì 4 aprile, alle ore 18.00, presso l’Acquario di Genova; al termine saranno consegnati i kit da gioco alle classi.