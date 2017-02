Torna la Fiera di Sant’Agata, tutti i divieti

GENOVA. 17 FEB. Domenica si svolge la tradizionale Fiera di Sant’Agata a Genova nel quartiere di San Fruttuoso con oltre 600 banchi di dolciumi, abbigliamento, articoli per la casa e altro ancora.

Si tratta di un’ ‘edizione bis’ in quanto l’edizione regolare del 5 febbraio scorso era stata interrotta per le avverse condizioni meteo. L’Amministrazione comunale aveva così accolto la richiesta delle associazioni di categoria dei commercianti ambulanti e in sede fissa e del presidente del Municipio di ripetere la manifestazione commerciale.

Era stato quindi concordato di ripetere la manifestazione per domenica 19 febbraio.

Ed ecco tutte le vie e le piazze dove dalle ore 24.00 di sabato 18 febbraio alle ore 04.00 del lunedì successivo, è vietato parcheggiare, pena la rimozione forzata dei mezzi.

Le vie interessate dalla manifestazione sono: piazza Martinez, piazza Manzoni (lato mare), piazza Giusti (lato scalo ferroviario), piazza Terralba (lato ponente), via D’Albertis (primo tratto), via Toselli (tratto Martinez-Novaro), via Casoni, via Paggi, via Torti (da piazza Terralba a piazza Martinez), via Pendola, via Novaro, via de Paoli, corso Galilei e via Giacometti.