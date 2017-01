Torna Candido alla Tosse per celebrare Luzzati

GENOVA. 17 GEN. Abbiamo parlato delle manifestazione che in questo 2017 ci saranno nella nostra città per ricordare la figura di Lele Luzzati, la prima parte stasera al Teatro della Tosse con la ripresa di Candido, con la regia di Emanuele Conte e scene e costumi di Paola Ratto e Bruno Cereseto, tratti naturalmente dai bozzetti di Emanuele Luzzati.

Creseto, recentemente scomparto, e la Ratto sono stati stretti collaboratori per molti anni di Luzzati occupandosi anche dell’allestimento per il Candide di Leonard Bernstein (Teatro dell’Opera di Saint Louis, 1994).

La messa in scena dello spettacolo di Conteè aderente all’atmosfera del romanzo di Voltaire, e stigmatizza la pretesa leibniziana di vivere nel “migliore dei mondi possibili”. Un finale drammatico, in contrasto con i toni ironici e giocosi della prima parte della storia, porterà Candido ad una definitiva, dolorosa presa di coscienza. Tra maschere, invenzioni sceniche e marionette, gli attori ribadiscono che il teatro è vera illusione, partecipazione, coinvolgimento. Un lavoro con molti personaggi tra marionette e attori in carne e ossa.

Enrico Campanati è impegnato nel doppio ruolo di Voltaire e del precettore Pangloss mentre a dare il volto a Candido è Pietro Fabbri. Sarah Pesca vista recentemente nei panni di Eurydice nell’omonimo spettacolo diretto da Conte lo scorso novembre, è Madamigella Cunegonda, Roberto Serpi interpreta l’anabattista Jacques mentre Susanna Gozzetti veste i panni de la Vecchia senza una chiappa. Fanno parte del cast anche due attori del collettivo Generazione Disagio, Graziano Sirressi che interpreta Cacambo ed Enrico Pittaluga come Don Issacar.

Candido resterà in scena fino al 21 gennaio.

FRANCESCA CAMPONERO

Costo Biglietto: 14 euro