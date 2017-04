GENOVA. 1 APR. Nella serata di ieri, un 63enne genovese, abitante nella zona di Molassana, rientrato presso la propria abitazione in evidente stato di ebbrezza, aggrediva la moglie 57enne alla presenza anche delle figlie minori.

Il 63enne è stato quindi denunciato in stato di libertà dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti a seguito della chiamata di alcuni cittadini, per “maltrattamenti in famiglia, aggravati” in considerazione che l’atteggiamento violento, da come è poi emerso, si protraeva ormai da tanto tempo. La donna è stata invitata anche a rivolgersi al centro anti-violenza cittadino.