Topo d’auto albanese 19enne bloccato con ‘le mani nel sacco’

GENOVA. 4 APR. Arresto, questa mattina, di un topo d’auto albanese di 19 anni, autore di furti all’interno di tre auto parcheggiate in via Quinto.

Il giovane, utilizzando un martello frangivetro, ha rotto il finestrino di tre vetture per poi rubare al loro interno senza però fare i conti con un runner genovese che, mentre stava facendo la sua corsa mattutina, ha notato il ladro ed ha chiamato subito il 113.

La volante è intervenuta rapidamente e lo ha bloccato con “le mani nel sacco”.

Il 19enne, già arrestato lo scorso 20 marzo per aver rovistato all’interno di ben 22 autovetture in corso Magenta, sarà nuovamente processato per direttissima nella mattinata odierna.