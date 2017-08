Topo d’appartamento sloveno colto sul fatto dalla polizia

Fondamentale la segnalazione di un cittadino

GENOVA. 18 AGO. Uno sloveno di 51 anni è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria aggravata e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

E’ stata, ancora una volta, la collaborazione di un cittadino ad aiutare la Polizia.

L’uomo, un genovese residente in via Palloa, è stato svegliato alle 4 del mattino da un forte rumore proveniente dall’abitazione di fronte alla sua.





Preoccupato dal fatto che i suoi vicini fossero fuori città per vacanza ha immaginato che potessero essere ladri in azione e così era.

Dopo essersi affacciato dal balcone, ha visto una delle finestre con la tapparella sollevata, sostenuta da una scopa. A quel punto ha chiamato il 112.

Una volante è giunta sul posto con gli agenti che si sono resi subito conto che il ladro era ancora all’interno dell’appartamento.

Mentre gli agenti si stavano posizionando, uno sulla porta d’ingresso ed uno sotto la finestra, in modo da accerchiarlo, il ladro, con uno scatto repentino e vestito tutto di nero, è uscito dalla porta ed è scappato, in una folle corsa, in direzione della pineta lì vicina.

Ne è nato un inseguimento lungo i sentieri del bosco.

Inizialmente, il ladro è riuscito a divincolarsi ad un primo tentativo da parte degli agenti di bloccarlo, ma dopo alcune centinaia di metri, i poliziotti sono riusciti a fermarlo.

Il 51enne, a quel punto vistosi braccato, ha cercato per l’ennesima volta di guadagnarsi la fuga, sferrando calci e pugni ad un agente tanto da procurargli una ferita al braccio poi medicata al Pronto Soccorso con due punti di sutura.

Dalla perquisizione effettuata nella immediatezza del fatto, sono stati rinvenuti all’interno dello zaino gioielli e danaro poco prima sottratti dall’appartamento, oltre a cacciaviti e torce luminose, utilizzati per commettere il furto.

L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato associato alla Casa Circondariale di Marassi.