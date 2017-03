Topi albanesi d’appartamento arrestati: in 10 giorni, 5 colpi

GENOVA. 1 MAR. La polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Genova, ha arrestato quattro albanesi, tutti gravati da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, per furto in abitazione aggravato e illegittima detenzione di un’arma da sparo.

L’attività d’indagine della Squadra Mobile, coordinata dalla locale Procura, ha avuto inizio nel mese di novembre 2016 per contrastare il fenomeno dei furti in abitazione realizzati nella provincia di Genova.

Le investigazioni, condotte anche con l’ausilio delle intercettazioni, hanno consentito di accertare che Alban Brahja, trentacinquenne albanese, Gerardo Kolaj, ventinovenne albanese, Nikoll Kola, ventenne albanese, Luigj Lekgegaj, trentacinquenne albanese, insieme ad un altro complice, loro connazionale, erano gli autori materiali di numerosi furti commessi in abitazioni genovesi e comuni limitrofi, tra novembre e dicembre 2016.

Gli assalti alle abitazioni sono stati realizzati tutti con la tecnica dell’effrazione di una finestra.

I ladri si arrampicavano su impalcature o tubi del gas presenti nelle facciate dei vari immobili. In un appartamento veniva sottratta anche una pistola di cui verosimilmente il gruppo criminale si liberava nei giorni successivi al furto.

In dieci giorni la banda aveva messo a segno cinque colpi in Valpolcevera, precisamente a Mignanego e Serra Riccò, nel corso dei quali si era impossessata di numerosi monili, contanti e altri oggetti di valore.

Nel corso dell’indagine, la Squadra Mobile di Genova, per interrompere la serie di furti messi a segno dalla banda criminale, arrestava a Campomorone, in flagranza di furto in appartamento, alcuni componenti la banda.