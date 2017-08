LA SPEZIA. 14 AGO. Duemilacinquecento piante di marijuana pronte per essere tagliate, essiccate e vendute sul mercato sono state scoperte nei giorni scorsi lungo le sponde del fiume Magra dai carabinieri del reparto operativo del Comando Provinciale di La Spezia.

I militari hanno distrutto l’intera piantagione e, per il momento, hanno rinchiuso la droga in un container in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

Il peso complessivo della marijuana sequestrata è superiore ad una tonnellata.





Indagini in corso per scoprire l’identità dei responsabili del reato.