Tir si ribalta a Pontedecimo, traffico bloccato

GENOVA. 31 MAR. Incidente oggi pomeriggio a Pontedecimo dove i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti lungo la strada statale.

Un camion, che trasportava una macchinario agricolo, per cause in via di accertamento si è ribaltato su un fianco, mettendosi di traverso in mezzo alla carreggiata ostruendola completamente.

L’autista, rimasto incastrato all’interno, è stato estratto dalla squadra di Bolzaneto, mentre dalla sede centrale stava giungendo l’autogrù che si sta occupando della rimozione del mezzo pesante.

Il traffico ha subito notevoli conseguenze.