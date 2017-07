GENOVA. 8 LUG. Erano circa le 15.30 di ieri pomeriggio quando i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti in Piazza Canonero lungo la strada per la Madonna della Guardia per ingombro stradale.

Un autista di origine straniera, ingannato dal navigatore satellitare, ha preso la strada sbagliata andando ad incastrarsi nella stretta via.

Laborioso il lavoro dei vigili del fuoco per liberare la strada dall’imponente mezzo.





Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.