GENOVA. 13 APR. Ancora una volta, nell’arco di 13 giorni, traffico in tilt a Pontedecimo. E i residenti protestano perché si sentono abbandonati.

“Per più di 2 ore un grosso camion, per una incolpevole manovra errata, in una viabilità quanto meno discutibile – spiega Renato Albanese del Comitato Stella Polare – oggi ha mandato il traffico in tilt a Pontedecimo. L’amministrazione uscente, per tutta la durata del suo mandato,non è stata in grado di rispondere e affrontare le criticità del centro , figuriamoci quelle dei bordi di periferia. A domanda, la risposta al cittadino è sempre la stessa : Ci sono cose più importanti a cui pensare. E se si iniziasse proprio dalle piccole cose?

Sino ad ora, non vi è stato nessun filtro, né collegamento, tra le istituzioni e il cittadino, lasciando il deserto tra chi vive il territorio e chi lo dovrebbe amministrare,nel nome bene comune.

La Speranza, è quella di riuscire a stabilire un vero collegamento con la prossima amministrazione, che a prescindere dal logo,possa governare e comunicare con la cittadinanza all’insegna del buonsenso”.