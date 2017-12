Tir fuori controllo sull’A26, perdita di gasolio: autostrada riaperta

Poco prima delle 14 di oggi sull’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri il conducente di un Tir ha perso il controllo e il mezzo si è messo di traverso occupando l’intera carreggiata e perdendo sull’asfalto parte del gasolio contenuto nel serbatoio.

Tanta paura tra gli automobilisti, ma per fortuna non si registrano feriti.

Il tratto dell’A26 è stato temporaneamente chiuso tra Masone e l’allacciamento con la A10 in direzione di Genova. Ora risulta riaperto, ma ci sono ancora delle code.





Ai veicoli leggeri la società Autostrade ha consigliato di uscire a Masone o in alternativa ad Ovada, percorrere la Strada Provinciale 456 del Turchino con rientro ad Arenzano per chi viaggia verso Ventimiglia e con rientro a Genova Prà per chi è diretto a Genova.

A tutti i veicoli che provengono da nord è stato consigliato di percorrere la Diramazione Predosa Bettole e la A7 Serravalle-Genova.

Sul posto sono intervenuti il personale della Direzione 1° Tronco della Società Autostrade, le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco e i soccorsi per la rimozione del Tir.

Un altro problema in autostrada si è verificato poco prima delle 16. Un altro camion che trasportava fuochi pirotecnici e altro materiale ha preso fuoco sull’A10, all’altezza di Sestri Ponente, in direzione ovest.

L’autista è riuscito a fermarsi in una piazzola di sosta dell’autostrada A10 e ha scaricato la merce dal cassone. Per l’intervento non è stato quindi necessario chiudere la viabilità sulle carreggiate.