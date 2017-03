SAVONA. 26 MAR. Arrestato per omicidio stradale, indagato per omicidio plurimo colposo. Il conducente romeno del Tir spagnolo della società Banner Transporte De Mercancias, che trasportava pesce e quindi poteva circolare anche nel week end, è stato preso in consegna dagli agenti della Polstrada dopo il tragico incidente di stamane sull’A10 tra Albisola e Celle Ligure, con 2 morti e 5 feriti gravi fra gli operai travolti ed altri 4 più lievi: l’autista del Tir, il collega romeno che gli era seduto accanto, una coppia di 50enni di Borghetto S. Spirito.

Le vittime sono due operai che lavoravano nel cantiere sull’autostrada, morti sul colpo dopo essere stati travolti dal mezzo pesante. Si tratta di un 44enne di Asti, Antonio G. (originario della Calabria) e un 54enne di Ovada, Giovanni C. (originario di Salerno). Un terzo operaio è in condizioni gravissime. E’ rimasto incastrato sotto il camion per alcune ore ed avrebbe subito l’amputazione di una gamba. E’ stato trasportato d’urgenza al San Martino di Genova con l’elicottero. Gli altri quattro lavoratori della squadra hanno riportato lesioni non così gravi e sono ricoverati al S. Paolo di Savona.

Ferita anche la coppia di 50enni di Borghetto Santo Spirito, che viaggiava sulla Opel Astra urtata dal Tir impazzito prima di finire per travolgere gli operai, che stavano lavorando nel cantiere dell’autostrada.

Feriti lievemente anche i due autisti di nazionalità romena, ancora sotto choc. Medicati all’ospedale San Paolo di Savona, sono stati sottoposti ai test sul consumo di droga e alcool, che tuttavia sono risultati negativi.

Dopo l’interrogatorio della Polstrada, il camionista romeno alla guida, di 44 anni, è stato arrestato, mentre l’altro connazionale è stato lasciato libero. La procura di Savona ha aperto un fascicolo per accertare velocità del camion e dinamica dell’incidente, ma anche per capire se il cantiere era stato correttamente segnalato dalla Società Autostrade. Una delle ipotesi è che il Tir possa avere preso la curva a velocità sostenuta, oltre il consentito.

