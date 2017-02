Tigullio: razzìe nelle case, ronde di abitanti coraggiosi

GENOVA. 10 FEB. Passeggiate notturne per la sicurezza non solo a Sarzano e nei caruggi genovesi. Un gruppo di abitanti coraggiosi, armati di torce e telefonini per avvertire polizia e carabinieri, ha organizzato delle ronde per contrastare le continue razzìe nelle case di Lavagna, Cogorno e dintorni. Il fenomeno criminale l’anno scorso aveva fatto boom sulle alture di Chiavari, in particolare a Leivi. Ora, si è spostato, ma alcuni cittadini sono corsi ai ripari per difendere i loro vicini, nel pieno rispetto della legge e collaborando con le forze dell’ordine. Negli ultimi giorni sono stati messi a segno circa una mezza dozzina di colpi.

“Mi ha fatto molto piacere – scrive su Fb uno dei partecipanti alla passeggiata di ieri sera – vedere tante luci accese e torce che illuminavano i dintorni. Abbiamo girato sino adesso e per ora tutto tranquillo. Buonanotte. Mi raccomando occhi e orecchie aperte. Qualsiasi cosa notate, chiamiamo subito Carabinieri e avvisiamo. Tutti”.