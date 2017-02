Tigullio, razzìe nelle case e ronde: acchiappato un marocchino

GENOVA. 12 FEB. Furti in casa e razzìe nel Levante. Dopo i colpi a Leivi, la gente, anche a Cogorno e Lavagna, si era organizzata con ronde, o meglio, passeggiate notturne armati di torce e telefonini per avvisare le forze dell’ordine.

I Carabinieri della Compagnia di Chiavari hanno arrestato nella serata di ieri un marocchino di 26 anni, senza fissa dimora, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Genova che ha contestato al cittadino marocchino il reato di rapina.

Le indagini a carico dell’arrestato sono cominciate il mese scorso, in seguito alla perpetrazione di alcuni furti in abitazione nel comune di Leivi. La svolta c’è stata il 26 gennaio scorso, quando il marocchino è stato sorpreso dal proprietario, in un’abitazione, nell’atto di sottrarre due orologi ed una piccola somma di denaro contante. Datosi alla fuga, lo straniero è stato poi riconosciuto e quindi identificato dai Carabinieri. I positivi riscontri investigativi effettuati successivamente, hanno permesso agli inquirenti di “chiudere il cerchio” in ordine alle responsabilità dell’immigrato, che ora si trova rinchiuso nel carcere di Marassi.

Nel corso delle operazioni è stata recuperata parecchia refurtiva. Oltre a preziosi, smartphone ed apparati elettronici è stata sequestrata una bicicletta Cannondale modello Rush da downhill dotata di navigatore Garmin di ingente valore.