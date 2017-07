GENOVA. 17 LUG. Saranno oltre 10.000 i Testimoni di Geova della Liguria che si raduneranno in congresso, in una tre giorni, dal 21 al 23 luglio 2017 nel Padiglione Blu dell’Ente Fiera in Piazzale Kennedy a Genova.

L’incontro, uno dei più importanti avvenimenti dell’anno di questa confessione, è aperto anche a chi non appartiene a tale fede ed è con il tema “Non ti arrendere! – Quali validi ragioni ci sono per non perdere la speranza? Scoprirai la risposta nella Bibbia assistendo al discorso pubblico che si terrà la domenica mattina dal tema Non perdere mai la speranza!”.

Il programma si svilupperà nei tre giorni dalle ore 9:20 alle ore 17:00, domenica dalle 9.20 alle 15.30.





Durante la tre giorni ci sarano discorsi ed interviste con contenuti multimediali ed ogni pomeriggio, tramite un film, si potrà seguire la storia di una famglia che ‘scopre il significato delle parole di Gesù”.

Come per tutti gli incontri dei Testimoni, nel rispetto delle norme di sicurezza, l’ingresso è libero e non si fanno collette.

Maggiori informazioni sul programma: https://www.jw.org/it/pubblicazioni/libri/programma-congresso-2017/informazioni/