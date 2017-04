Terzo Valico riparte, Cociv: sbloccati bandi per 2.2 miliardi di euro

GENOVA. 13 APR. Il general contractor per la progettazione e realizzazione del Terzo Valico, il consorzio Cociv, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del bando per il lotto Val Lemme, ha “riaperto” le gare di affidamento che erano state sospese lo scorso novembre.

Nei prossimi mesi, Cociv provvederà alla pubblicazione dei bandi sospesi per un valore complessivo di quasi 2,2 miliardi. Lo ha comunicato il Consorzio, che ha annunciato il valore del bando per il lotto Val Lemme: 263.491.400,16 di euro, inclusi gli oneri per la sicurezza, che ammontano a quasi 5 milioni.

Come avvenuto in precedenza, la procedura sarà interamente gestita per via telematica.