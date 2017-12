Terrorismo islamico, marocchino arrestato a Genova trasferito in Sardegna

Il marocchino arrestato in carcere con la nuova accusa di terrorismo nei giorni scorsi è stato trasferito da Marassi all’istituto penitenziario di Sassari.

Si tratta di un carcere di massima sicurezza, dove sono detenuti altri sospetti islamisti.

Il nordafricano, che viveva a Genova in una casa popolare occupata abusivamente ed era stato arrestato per maltrattamenti sulla compagna lo scorso agosto, era stato poi indagato per collegamenti con l’Isis.





Digos e Antiterrorismo, in collaborazione con i colleghi europei, un paio di settimane fa avevano quindi accertato che sarebbe stato pronto ad immolarsi per l’Isis e avrebbe avuto in serbo di compiere un attentato anche con una bomba.

In alcune intercettazioni è risultato che il marocchino si sarebbe compiaciuto per avere ricevuto “La chiamata del chiamante” che in gergo è sostanzialmente il via libera per compiere un attentato. Non si sa ancora se in Europa o in una città del Nord Italia, ma per gli inquirenti è probabile che fosse pronto a colpire nel nostro Paese.

Gli investigatori, infatti, hanno riferito di avere trovato nelle memorie del suo telefono le istruzioni per costruire ordigni con vecchi cellulari e per compiere stragi con furgoni e auto rubate.