Secondo gli investigatori, Nabil Benhamir (ma il suo nome e cognome sono ancora al vaglio degli inquirenti), il marocchino arrestato perché ritenuto pronto a immolarsi per l’Isis, aveva già ricevuto la prima “chiamata” ed era in attesa di ricevere ulteriori istruzioni per azioni operative da compiere.

Sul suo smartphone sono state trovate anche le istruzioni per una bomba.

Non è ancora chiaro se l’immigrato, che faceva parte di un gruppo islamista chiamato Lupi solitari, avrebbe agito a Genova, in altre città del Nord Italia oppure europee.





In ogni caso, l’indiscrezione emerge dall’ordinanza con cui il gip ha disposto la custodia in carcere del marocchino 29enne, rinchiuso a Marassi.

Gli inquirenti hanno in sostanza spiegato che il presunto terrorista islamico aveva scritto alla ‘sorella Farah’: “Ha chiamato il chiamante… devo andare al lavoro… Parliamo un’altra volta. Inshallah, che Dio allunghi la mia età e il mio destino. Prega per me per la Shahada e che accetti il mio lavoro…”.

Secondo gli investigatori, la locuzione “Ha chiamato il Chiamante” riprende la Sura coranica Al Imran versetto 139.

Per i fondamentalisti islamici, hanno spiegato gli inquirenti, l’uso di questi termini è rivolto a quelle persone che “stanno per incontrare Dio” e viene pronunciato all’indirizzo di jihadisti e martiri: “Tali conversazioni si saldano in maniera inquietante con il ‘bando di arruolamento’ tra le file dello Stato Islamico rinvenuto nella memoria cache dello smartphone”.

Gli investigatori dell’Antiterrorismo e i magistrati genovesi oggi hanno ribadito l’elevato grado di pericolo del marocchino per i contatti con altri terroristi verosimilmente disponibili alla realizzazione di attentati e allo scambio con gli stessi di informazioni su come realizzare ordigni esplosivi, spiegando che l’arrestato si muoveva con disinvoltura anche nel resto d’Europa, in particolare tra Germania e Olanda, verosimilmente disponendo di contatti in Marocco dove poteva rifugiarsi in caso di necessità.