GENOVA. 23 DIC. Nella mattinata odierna si è tenuto in Questura il tavolo tecnico, coordinato dal Questore, alla presenza delle Forze di Polizia e delle Autorità comunali, per l’esame degli interventi e delle misure da attuare in esito alle intese raggiunte dal Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica riunitosi in Prefettura lo scorso 21 dicembre dopo i noti episodi di natura terroristica.

Nel corso della riunione sono stati esaminati i dispositivi di protezione da adottare in città al fine di garantire ai genovesi e ai turisti la possibilità di trascorrere in tranquillità e serenità le prossime festività.

Sono stati esaminati i luoghi dove si svolgeranno eventi di natura ricreativa, religiosa e culturale, nonché tutti i contesti cittadini che in questo periodo richiamano un maggior afflusso di persone.



Si è convenuto sull’opportunità necessità di installare, nell’immediatezza, sistemi di protezione fisica in alcune aree cittadine ad elevata concentrazione di persone e prevedere, in occasione di importanti eventi, variazioni alla viabilità ordinaria.

Le zone interessate sono le seguenti: Centro cittadino e Area Porto Antico dove si svolgeranno le più importanti manifestazioni tra Natale e Capodanno, Luna Park di Piazzale Kennedy, Area Fiumara, Mercatino di Brignole, Via Sestri.