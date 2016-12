GENOVA. 21 DIC. Rappresentanza consolare di germania, Russia e Turchia, ma anche altri obiettivi sensibili, con incremento delle forze dell’ordine non in divisa, ma in borghese in centro città, nei porti e nelle stazioni ferroviarie. Dopo Nizza e Berlino, anche a Genova è previsto un rafforzamento dei controlli anti terrorismo con l’installazione di barriere “new jersey” e “panettoni” di cemento.

Lo ha stabilito il comitato interforze che si è riunito oggi in Prefettura: “Nel corso della seduta, richiamando il rafforzamento e l’implementazione dei servizi di prevenzione e di quelli di controllo del territorio già disposti nel corso della riunione di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltasi il 7 dicembre scorso, è stato previsto l’ulteriore potenziamento dei dispositivi a protezione dei luoghi di maggior afflusso di persone, unitamente all’incremento della presenza delle Forze di polizia anche in abiti civili”.