GENOVA. 16 MAR. È stato arrestato stamane con l’accusa di tentato omicidio Enrico Noli, di 54 anni. Secondo gli investigatori, la notte del 6 gennaio scorso l’agricoltore di Savignone aveva sparato in faccia al taglialegna di Crocefieschi Giancarlo Bondanza, di 56 anni. L’episodio era successo nel casolare della vittima. Il movente sarebbe riconducibile a un debito di poche centinaia di euro. Inoltre, i due avevano avuto accesi diverbi in passato.

Poche ore dopo l’aggressione, l’arrestato, che era uno dei principali sospettati, avrebbe mandato anche un sms alla vittima la mattina successiva al fatto: “Non arrivi a domani”. Lui si sarebbe difeso dicendo che era stato un errore. Inoltre, la prova dello Stub (esame che rileva la polvere da spara) in un primo momento avrebbe dato esito negativo. I colpi di pistola calibro 22 erano stati tre (uno solo aveva raggiunto Bondanza) e la vittima era finita in coma.

Giancarlo Bondanza nei giorni scorsi è stato trasferito dal reparto di Rianimazione a quello di Terapia intensiva perché le sue condizioni sono migliorate ed è uscito dal coma. Per il colpo di pistola ha perso un occhio. Alcune settimane fa ha perso anche il padre novantenne, unico testimone del tentato omicidio e ricoverato in un istituto dal giorno dopo il ferimento del figlio che, in sostanza, aveva riferito: “Non sono riuscito a vedere bene l’assalitore in volto. Ho sentito mio figlio urlare e quell’altro che gli diceva ti rovino. Ero al piano superiore della casa. Poi sono sceso, ma lui mi ha spintonato ed è fuggito”.