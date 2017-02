GENOVA. 22 FEB. Sono negativi i risultati preliminari dei tre esami dello stub a cui sono stati sottoposti i tre indagati per il ferimento di Giancarlo Bondanza, 57 anni, colpito da un proiettile in faccia il giorno dell’Epifania a Crocefieschi.

I tre avevano avevano avuto problemi nel passato con il 57enne per motivi economici; fra questi anche l’uomo che poche ore prima dell’aggressione gli aveva inviato un sms con minacce.

Gli esami dello stab stabiliscono se una persona ha fatto uso di armi da sparo di recente, non sarebbe ancora definitivo in quanto gli accertamenti non sarebbero conclusi.

Intanto Bondanza è uscito dal coma, ha detto poche parole non utili all’inchiesta, ma non avrebbe saputo dire per quale motivo si trova in ospedale, quindi le sue parole non sono attendibili.