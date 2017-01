Tentativo rapina ed accoltellamento di un tunisino sul bus

GENOVA. 18 GEN. Un marittimo tunisino di trentacinque anni imbarcato su una nave in porto a Genova ha subito un tentativo di rapina ed è stato accoltellato da uno sconosciuto.

E’ quanto è accaduto in via Gramsci, nel centro storico, davanti al Museo del Mare, su un bus che procedeva in direzione ponente.

Uno sconosciuto, forse un magrebino è salito sul bus si è avvicinato al tunisino ha cercato di carpirgli il portafogli, lo ha colpito con un fendente alla gola e si è dato alla fuga.

L’uomo è finito al pronto soccorso dell’ospedale Galliera con una ferita superficiale.

Le indagini per identificare l’aggressore, sono state affidate ai poliziotti delle volanti intervenuti.