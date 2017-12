Ieri pomeriggio in piazza Pallavicini, a Rivarolo, un pregiudicato ha aggredito e trascinato una donna mentre scendeva dall’autobus nel tentativo di strapparle il telefonino di mano, ma è stato bloccato da un gruppo di giovani boyscout che raccoglievano fondi per iniziative di beneficenza.

I ragazzi hanno assistito alla scena e l’hanno accerchiato impedendogli di fuggire.

Subito dopo, sono arrivati i carabinieri del nucleo Radiomobile che hanno arrestato il rapinatore.





Si tratta di un genovese di 18 anni, gravato da pregiudizi di polizia e senza fissa dimora, che è stato rinchiuso nel carcere di Marassi.

La donna è stata poi medicata al pronto soccorso del Villa Scassi di Sampierdarena. I medici l’hanno giudicata guaribile in 15 giorni per escoriazioni in diverse parti del corpo.

Refurtiva recuperata e restituita alla legittima proprietaria.