GENOVA. 27 MAR. Coltello alla mano ha cercato, sabato intorno alle 12.30, di rapinare la Farmacia del Carmine in via Polleri, nel centro storico del Carmine, ma è fuggito per la reazione delle due sorelle farmaciste che gli hanno lanciano contro un rotolo di nastro adesivo e alcune confezioni di farmaci.

L’uomo, sui 45/50 anni, aveva il volto travisato da un berretto ed una sciarpa nera, alla reazione delle due donne, si è dato alla fuga.

Sul posto è giunto il 113 che ha avviato le indagini del caso e ritiene come il rapinatore, benchè non sia un professionista del crimine, possa essere l’autore anche di altre rapine, effettuate sempre nei confronti di farmacie.