GENOVA. 21 LUG. Un romeno di 41 anni è stato arrestato questa notte, intorno all’una, dalla polizia per tentato furto aggravato.

I fatti sono avvenuti al Gaslini e sono stati segnalati alle forze dell’ordine da due genitori che si trovavano presso il nosocomio per una visita al figlio di pochi giorni.

Il papà del bambino ha visto l’uomo darsi alla fuga dal padiglione 20 ed ha immediatamente chiamato la polizia, descrivendo il fuggitivo come un uomo alto circa 175 centimetri, vestito con una tuta nero-blu e con in mano una sacca in tela.





A quel punto le volanti intervenute hanno circoscritto il perimetro del Gaslini, sia lungo via Redipuglia, sia in via V Maggio.

Poco dopo, nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico, alcuni agenti hanno intercettato uno straniero, corrispondente alla descrizione del fuggitivo ma con abiti diversi da quelli descritti, che cercava di camuffarsi aggiustandosi in testa un berretto da baseball.

I poliziotti lo hanno quindi fermato e, al momento del controllo, è stato trovato in possesso di una chiave di accensione di una Bmw. Alla richiesta di dove fosse parcheggiata la vettura, ha però risposto di non ricordarlo.

I poliziotti hanno poi individuato la Bmw del 41enne in via Redipuglia, trovando all’interno tutti gli attrezzi del mestiere: 13 dischi da flessibile, guanti, cacciaviti ed un dissuasore ad ultrasuoni per animali.

Nel frattempo, altri poliziotti hanno trovato un flessibile della stessa marca di quelli trovati nella Bmw, alcuni cacciaviti, una prolunga elettrica e un piede di porco.

Inoltre, dopo un’accurata ricerca all’interno di un giardino dove era stato visto scappare il ladro, un agente ha trovato tra la vegetazione la tuta nero-blu ed un paio di scarpe che il ladro aveva abbandonato durante la fuga.

L’immigrato romeno è risultato pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.