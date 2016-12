GENOVA 26 DIC. Si è svolta nello scorso fine settimana, sabato 17 e domenica 18 dicembre, la settima giornata dei campionati a squadre maschili, l’ultima del girone di andata.

In ambito nazionale hanno giocato le formazioni liguri che militano in Serie A2, Serie B2 e Serie C1 maschili; a livello regionale sono andate in scena le partite di Serie C2, Serie D1 e Serie D2. Inoltre, ha preso il via la Serie D3 con la disputa dei primi concentramenti.

Di seguito, i risultati di tutte le formazioni liguri con i giocatori e le giocatrici che hanno realizzato i punti e le relative classifiche.

Serie A2 maschile (girone A)

Milano Sport Tennistavolo – T.T. Club La Spezia 4-0

Zerosystem Villa d’Oro Modena – Tennis Tavolo Torino 1-4

Redentore Este – Reggio Emilia Ferval 3-3

A4 Verzuolo Scotta – TT Genova 3-3 (E. Puppo 1, Soraci 1, A. Puppo 1)

posticipo 6° turno

TT Genova – Milano Sport Tennistavolo 0-4

classifica:

Milano Sport Tennistavolo 14; TT Genova 11; A4 Verzuolo Scotta 8; Reggio Emilia Ferval 7; Zerosystem Villa d’Oro Modena 6; Redentore Este, Tennis Tavolo Torino 4; T.T. Club La Spezia 0



Serie B2 maschile (girone C)

TT Genova – Regaldi Riso Italia 1-5 (F. Bottaro 1)

Tennis Tavolo Varese – TT Torino Daprile 4-5

Frandent Group Cus Torino – TT Romagnano 4-5

Verzuolo Acqua Eva – San Francesco Ciriè 5-4

classifica:

Tennis Tavolo Varese, TT Genova 10; TT Romagnano, Regaldi Riso Italia 8; San Francesco Ciriè, TT Torino Daprile 6; Frandent Group Cus Torino, Verzuolo Acqua Eva 4

Serie B2 maschile (girone D)

Il Circolo Prato – Villaggio Chiavari 5-3 (Lagorio 2, R. Lavagetto 1)

Modena Metalli San Polo – Apuania Carrara 5-4

Alfieri di Romagna “1” – Reggio Emilia Ferval 2-5

classifica:

Reggio Emilia Ferval 12; Alfieri di Romagna “1” 10; Modena Metalli San Polo, Ciatt Firenze 6; Apuania Carrara, Il Circolo Prato 4; Villaggio Chiavari 0

Serie C1 maschile (girone G)

TT Genova – Vallecrosia 5-2 (Rattazzi 3, Salento 1, Pozzetti 1 / Mar. Martolini 1, Vitanza 1)

Gasp Moncalieri “A” – Saoms Costa d’Ovada 5-3

Toirano – Luigi Rum Compagnia Unica 5-2 (Genta 2, V. Roncallo 2, D. Bottaro 1 / Drago 1, Gamberini 1)

Verzuolo Avis – Arcadia 5-2

classifica:

Toirano 14; Gasp Moncalieri “A” 10; Saoms Costa d’Ovada, Verzuolo Avis 8; Luigi Rum Compagnia Unica 6; Arcadia, TT Genova 4; Vallecrosia 0

Serie C1 maschile (girone H)

Ciatt Firenze – T.T. Club La Spezia 5-0

Cast Group Villa d’Oro Modena – Villaggio Chiavari 5-1 (Arcari 1)

Bernini Livorno “A” – Apuania Carrara 4-5

Bernini Livorno “B” – Acsi Pisa 3-5

classifica:

Apuania Carrara, Ciatt Firenze 12; Cast Group Villa d’Oro Modena 10; Acsi Pisa 8; Bernini Livorno “B”, Bernini Livorno “A” 6; T.T. Club La Spezia 2; Villaggio Chiavari 0

Serie C2

Arma di Taggia – Athletic Club 1-5 (S. Rigoli 1 / Beltrami 2, Facci 2, Galbo 1)

Luigi Rum Compagnia Unica – Regina Sanremo 3-3 (Fornaro 2, F. Agosti 1 / Racca 2, Valle 1)

Segesta Nova – Toirano 3-3 (Sparagino 2, Pibiri 1 / A. Bottaro 1, Lepra 1, M. Marino 1)

Amatori San Fruttuoso – Savona 2-4 (Castellano 2 / Fazio 2, Calò 1, Frisone 1)

classifica:

Athletic Club 11; Savona 9; Luigi Rum Compagnia Unica, Segesta Nova, Toirano 8; Amatori San Fruttuoso 7; Regina Sanremo 5; Arma di Taggia 0

Serie D1 (girone A)

Arma di Taggia – Vallecrosia 4-2 (Guglieri 2, Paveri 1, Ballestin 1 / Mau. Giusta 1, Kramer 1)

Luigi Rum Compagnia Unica “A” – Don Bosco Varazze 4-2 (Agolino 2, Leoni 1, Caviglia 1 / F. Lattaro 2)

Bordighera – Toirano 4-2 (B. Francia 2, Pinto 1, Bracco 1 / Ratto 1, Occelli 1)

Spotornese – Savona 2-4 (Torregrossa 2 / Arapi 2, Santini 1, Andreini 1)

classifica:

Bordighera 13; Luigi Rum Compagnia Unica “A” 10; Arma di Taggia 9; Savona 7; Don Bosco Varazze, Toirano 6; Vallecrosia 3, Spotornese 2

Serie D1 (girone B)

TT Genova – T.T. Club La Spezia “1” 0-6 (Perfigli 2, Orlandi 2, Balleri 2)

T.T. Club La Spezia “2” – Villaggio Chiavari 4-2 (Biagioni 2, Loritto 1, R. Palomba 1 / Ascione 2)

Athletic Club “A” – Luigi Rum Compagnia Unica “B” 6-0 (Lobianco 2, Norma 2, Yin 2)

Victoria – Athletic Club “B” 3-3 (Funaro 2, M. Turtur 1 / Buzzo 2, R. Moretti 1)

classifica:

T.T. Club La Spezia “1” 14; Victoria, Athletic Club “B” 9; Athletic Club “A”, T.T. Club La Spezia “2” 7; Luigi Rum Compagnia Unica “B”, Villaggio Chiavari 5; TT Genova 0

Serie D2 (girone A)

Arma di Taggia “A” – Vallecrosia 6-0 (Pesante 2, Brignolo 2, Crotti 2)

Toirano “A” – Regina Sanremo 1-5 (S. Beverini 1 / Lo Calzo 2, Al. Lombardo 1, M. Valassina 1, E. Valassina 1)

Bordighera – Arma di Taggia “B” 5-1 (Staffalla 2, Raimondo 2, Quarantotto Vicari 1 / G. Benini 1)

classifica:

Regina Sanremo 12; Arma di Taggia “A” 10; Toirano “A”, Toirano “B” 5; Bordighera, Vallecrosia 4; Arma di Taggia “B” 1

Serie D2 (girone B)

Savona – Athletic Club “D” 4-2 (Orsi 2, Nazari 2 / Rotondi 1, Renai 1)

Luigi Rum Compagnia Unica – Athletic Club “C” 4-2 (Sebellin 2, Pandio 1, Angileri 1 / Morino 1, Angotti 1)

Toirano “C” – Athletic Club “G” 6-0 (n.d.)

classifica:

Athletic Club “C” 10; Savona 9; Luigi Rum Compagnia Unica 8; Athletic Club “G”, Athletic Club “D”, Don Bosco Varazze 4; Toirano “C” 2

Serie D2 (girone C)

Genova Topspin – Athletic Club “E” 2-4 (S. Capurro 1, D. Capurro 1 / Fossati 2, Marchiori 1, Ascone 1)

Genova Young – Genova Insphair 3-3 (G. Donato 2, A. Soriga 1 / Palenzona 2, Vigna 1)

Athletic Club “F” – Victoria “B” 1-5 (Soldi 1 / Troiano 2, T. Turtur 2, Dufour 1)

classifica:

Amatori San Fruttuoso, Victoria “B” 11; Genova Young, Genova Insphair 7; Athletic Club “F”, Athletic Club “E” 3; Genova Topspin 0

Serie D2 (girone D)

Villaggio Young Boys – T.T. Club La Spezia “1” 0-6 (A. Cremente 2, Menconi 2, Di Monda 2)

T.T. Club La Spezia “2” – Villaggio Golden Boys 4-2 (Mi. Mazzoni 2, Paita 1, Agrillo 1 / G. Lavagetto 2)

Segesta Nova – Victoria “A” 2-4 (F. Curà 1, Novaresi 1 / Verri 2, Palestra 2)

classifica:

Genova Senior, T.T. Club La Spezia “1”, T.T. Club La Spezia “2” 10; Victoria “A” 5; Villaggio Golden Boys 3; Segesta Nova; Villaggio Young Boys 2

Serie D3 (girone A)

Vallecrosia “B” – Regina Sanremo “A” 2-4 (Adimari 1, Vigneri 1 / Regina 2, S. Lombardo 1, Ausenda 1)

Baragallo “1” – Baragallo “2” 5-1 (L. Rigoli 2, De Faveri 2, Rabaglio 1 / Tassi 1)

Vallecrosia “A” – Vallecrosia “C” 5-1 (Paglialunga 2, Marletta 2, A. Bellan 1 / D. Bellan 1)

Regina Sanremo “A” – Baragallo “1” 4-2 (S. Lombardo 2, Regina 2 / Cerlesi 1, De Faveri 1)

Vallecrosia “C” – Vallecrosia “B” 0-6 (Adimari 2, Ventura 2, Vigneri 2)

Arma di Taggia “A” – Vallecrosia “A” 4-2 (Macrì 2, Ballerini 1, Della Croce 1 / Marletta 2)

classifica:

Regina Sanremo “A” 4; Arma di Taggia “A”; Vallecrosia “B”, Baragallo “1”, Vallecrosia “A” 2; Baragallo “2”; Vallecrosia “C” 0

Serie D3 (girone B)

Savona “B” – Savona “A” 3-3 (Lo Basso 2, Balbi 1 / Lequio 2, Baudo 1)

Toirano “A” – Toirano “B” 4-2 (Chiappori 2, Navone 1, R. Besaggio 1 / Cornelli 2)

Arma di Taggia “C” – Arma di Taggia “B” 0-6 (P. Ferrari 2, Oddone 2, S. Arrighini 1, M. Arrighini 1)

Savona “A” – Toirano “A” 0-6 (R. Besaggio 2, Navone 2, E. Besaggio 1, Chiappori 1)

Arma di Taggia “B” – Savona “B” 6-0 (M. Arrighini 2, S. Arrighini 2, Oddone 1, P. Ferrari 1)

Regina Sanremo “B” – Arma di Taggia “C” 6-0 (A. Pino 2, Brea 2, L. Pino 2)

classifica:

Arma di Taggia “B”, Toirano “A” 4; Regina Sanremo “B” 2; Savona “B”, Savona “A” 1; Toirano “B”; Arma di Taggia “C” 0

Serie D3 (girone C)

Athletic Club “H” – Athletic Club “I” 0-6 (Cornarino 2, Ragusa 2, Dabas 2)

Genova “Junior” – Don Bosco Varazze 2-4 (Govi 1, Liuzzo 1 / A. Costa 2, M. Lattaro 2)

Luigi Rum Compagnia Unica “B” – Luigi Rum Compagnia Unica “A” 2-4 (Espero 2 / Piovesan 2, Letizia 1, Gismondi 1)

Don Bosco Varazze – Athletic Club “H” 3-3 (M. Lattaro 2, A. Costa 1 / Caligaris 2, Taurisano 1)

Genova “Junior” – Luigi Rum Compagnia Unica “B” 0-6 (Schintu 2, Climi 2, Espero 2)

Luigi Rum Compagnia Unica “A” – Athletic Club “I” 1-5 (Letizia 1 / Ragusa 2, Cornarino 2, Dabas 1)

classifica:

Athletic Club “I” 4; Don Bosco Varazze 3; Luigi Rum Compagnia Unica “A”, Luigi Rum Compagnia Unica “B” 2; Athletic Club “H” 1; Genova “Junior” 0

Serie D3 (girone D)

T.T. Club La Spezia – Genova “Senior” 5-1 (Rodaro 2, Colli 2, Bucci 1 / Bertoni 1)

Segesta Nova “Mare” – Segesta Nova “Monti” 1-5 (Ballestracci 1 / Canese 2, Delucchi 2, Janin 1)

Victoria – Victoria “Teen” 0-6 (Frega 2, Vaccargiu 2, Lamparelli 2)

Segesta Nova “Monti” – T.T. Club La Spezia 1-5 (Delucchi 1 / Mozzachiodi 2, Colli 1, Rodaro 1, Bucci 1)

Segesta Nova “Mare” – Victoria 6-0 (Ballestracci 2, Cuneo 2, Talenti 2)

Victoria “Teen” – Genova “Senior” 5-1 (Vaccargiu 2, Frega 2, Lamparelli 1 / Bertoni 1)

classifica:

Victoria “Teen”, T.T. Club La Spezia 4; Segesta Nova “Monti”, Segesta Nova “Mare” 2; Genova “Senior”, Victoria 0