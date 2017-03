Tennistavolo, Coppa Liguria: terza tappa del GP a Bordighera

IMPERIA 16 MAR. Domenica 12 marzo si è disputata la terza prova Grand Prix del circuito Coppa Liguria 2016/17, organizzata dalla società GSTT Bordighera 1948 in collaborazione con l’Arma di Taggia.

Sui dieci tavoli allestiti nella palestra “Conrieri” in via Pelloux si sono affrontati 56 atleti, in rappresentanza di 12 società.

Il primo torneo disputato è stato il singolo Ping Pong Kids, per i nati dal 2006 in poi. Lo ha vinto Gabriele Donato (Genova), vincendo in 4 set la finale con Alessandro Costa (Villaggio Chiavari), secondo classificato. Terza posizione per Simone Arrighini (Arma di Taggia) e Arturo Bellan (Vallecrosia).

Il singolo Coppa delle Regioni, riservato ai nati dal 2003 in poi, ha visto primeggiare nuovamente Gabriele Donato (Genova), che in finale ha prevalso in 4 set su Mattia Arrighini (Arma di Taggia). Terza posizione per Alessandro Soldi (Athletic Club) e Aurora Soriga (Genova).

Nella gara a squadre Esordienti successo dell’Athletic Club, che ha schierato Luca Latorre e Alessandro Soldi. Seconda posizione per l’Arma di Taggia (Simone Arrighini e Paolo Ferrari), terza per il Toirano (Riccardo Besaggio e Elisa Besaggio) e per il Vallecrosia (Arturo Bellan e Alessandro Ventura).

Il singolo maschile Over 452 ha visto il successo di Andrea Arcari (Villaggio Chiavari), vittorioso in finale in 4 set su Luca Balleri (TT Club La Spezia). Semifinalisti Massimo Bracco (Bordighera) e Mauro Donato (Amatori San Fruttuoso).

Nei quarti di finale sono arrivati Andrea Bottaro (Toirano), Mario Galbo (Athletic Club), Carlos Ron Rodriguez (Villaggio Chiavari) e Fabio Aigotti Bottino (Luigi Rum Compagnia Unica).

Nel singolo maschile Assoluto la vittoria è andata ad Emiliano Lagorio (Villaggio Chiavari), che in finale ha avuto la meglio in 3 set su Daniele Bottaro (Toirano). In semifinale si sono piazzati Luca Balleri (TT Club La Spezia) e Andrea Millo (Genova).

Nei quarti di finale si sono classificati Mauro Donato (Amatori San Fruttuoso), Andrea Bottaro (Toirano), Massimo Bracco e Claudio Pinto (Bordighera).

In ambito femminile, nel singolo Over 198 vittoria di Elda Staffalla (Bordighera); seconda classificata Laura Siccardi (Villaggio Chiavari); terze Silvia Chiappori (Toirano) e Maya Pino (Regina Sanremo).

Nel singolo femminile Assoluto prima posizione per Laura Siccardi (Villaggio Chiavari), che ha fatto sua la finale con Elda Staffalla (Bordighera). Terze classificate Aurora Soriga (Genova) e Maya Pino (Regina Sanremo).

Nel prossimo fine settimana torneranno i campionati a squadre maschili con la disputa della dodicesima giornata.