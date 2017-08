Tennis | Western & Southern Open, niente da fare per Fognini

IMPERIA. 16 AGO. Niente da fare per Fabio Fognini escono di al “Western & Southern Open”, torneo ATP Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.973.120 dollari in corso (combined con un Wta Premier 5) sui campi in cemento di Cincinnati, in Ohio.

Il 30enne di Arma di Taggia, numero 25 del ranking mondiale, dopo aver sconfitto il 21enne russo Daniil Medvedev, numero 51 Atp, uno dei protagonisti Next Gen, ha trovato la strad sbarrata dall’austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale e terzo favorito del seeding.

L’incontro è terminato per 6-3 6-2 il punteggio, in un’ora e 6 minuti di gioco.