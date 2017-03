La Spezia – 31 Marzo 2017. Un weekend intenso quello imminente per il Circolo Tennis Spezia. Dopo il rocambolesco 3-3 col Tc Lerici la Prima squadra del club di San Venerio capitanata dal maestro Guidotti attende, domenica 2/4 alle ore 10, il Tennis Club Finale Ligure. Restando in Serie C, ma sul fronte femminile, la squadra del Cts è in trasferta a Sarzana dopo la sorprendente vittoria sul Pegli. Il giorno prima, sabato 1 alle 14, “antipastino” con l’ Under 12 che riceve i coetanei del Luniriver.

Per la cronaca fra Circolo Spezia e Tc lericino i risultati erano stati questi…Consalvi-Bertola 6-4 e 6-4, Ferdani-Restani 4-6/6-2/6-2, D’Avanzo-Olivieri 2-6 e 2-6, Vagagini-Baruzzo 0-6 e 2-6, Vitale e Vagagini-Baruzzo e Bertola 6-1 e 6-2, Consalvi e Ferdani-Baruzzo e Richieri 6-3 e 6-3.

Esordio vittorioso appunto in campionato invece per le donne di S. Venerio, a danno del più quotato Pegli, con uno squillante 3-0: capitano Paolini. Ivi, Camilla Raggi (class. 3-2) s’è imposta a Barbara Bacelli (2.8) per 6-2 e 7-6, Elena Moroni (3.5.) a Erica Meligrana (2.8) per 6-4 e 6-1, Elisa Simonetti (4.2) a Ilaria Ferraris (3.4) per 6-2 e 6-3.

Concluso nel frattempo il Torneo Bnl di 4.a Categoria, magistralmente diretto dal Giudice arbitro Antonella Finazzi, coi vincitori che accedono alla finale regionale di Genova; si tratta di Ferdani che ha eliminato Dessena in semifinale e Vitale in finale (quest’ultimo aveva in precedenza battuto Minerva). Sul versante femminile invece, “finalissima” tutta all’insegna di San Benedetto, con successo della Ginagrandi sulla Bizzari. Una quarantina gli iscritti fra “tabellone” maschile e femminile.