Tennis, niente da fare per Fognini a Miami contro Nadal

MIAMI. 1 APR. Sfuma il sogno di Fognini nella semifinale del torneo torneo Atp di Miami. Il tennista ligure ha ceduto in due set a Rafael Nadal che si è imposto con il punteggio di 6-1, 7-5.

L’altra semifinale vede di fronte lo svizzero Roger Federer e l’australiano Nick Kyorgios.

Al Miami Open, secondo Atp Masters 1000 del 2017, dotato di un montepremi di 6.993.450 dollari, in corso sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park, in Florida, il 29enne di Arma di Taggia, numero 40 Atp, ha ceduto per 6-1 7-5, in poco più di un’ora e mezza di partita, allo spagnolo Rafael Nadal, numero 7 Atp e quinta testa di serie.