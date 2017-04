La Spezia – 5 Marzo 2017. Weekend agrodolce per le rappresentative del Circolo Tennis Spezia, che comunque è euforico per il momento azzurro del suo socio onorario Alessandro Giannessi che a San Venerio crebbe, quello scorso. Netta vittoria dell ’Under 12 contro il Luniriver Sporting Club, 3-0 il risultato finale, il trio Masotti-Mammi-Giromella il protagonista.

I ragazzi dell’ Under14, squadra B, sono stati invece superati dal Tc Sarzana per 3-0; Franceschini e Fanton i portacolori spezzini.

Sconfitta inoltre di netto la squadra di Serie C contro il più quotato e troppo forte Tennis Club Finale Ligure.

Passando al versante femminile, sui campi del Tc Sarzana importante pareggio della squadra spezzina di Serie C, per 2-2: questi i risultati del contesto…

Righetti-Simonetti 3-6 e 2-6, Bertoletti-Caporilli 6-4 / 0-6 / 6-4, Galletti-tendola 4-6 e 4-6. Nel doppio Righetti e Galletti-Simonetti e Caporilli 4-6 e 4-6.

Alice Caporilli rientrava peraltro nell’occasione da un lungo infortunio.