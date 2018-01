La Spezia – 2/1/2017. S’è conclusa al Circolo Tennis Spezia la tappa spezzina dello “Slam by Head”: il prestigioso torneo giovanile della Head dedicato alle categorie Under 10, 12, 14 e 16 femminile e maschile che ha registrato oltre 250 iscrizioni. Ora seguiranno nel 2018 le tappe di Savona, Genova e San Remo, sino al Master di Ottobre.

Anche quest’anno, a S. Venerio ove lo “Slam” passava per il settimo anno di fila, grande successo di pubblico e numerosi i complimenti per l’organizzazione nonostante le avverse condizioni meteorologiche. Un plauso al giudice arbitro Antonella Finazzi la quale ha saputo portare a termine gli 8 tabelloni del torneo fra “desiderate”, manifestazioni parallele, richieste di genitori e maestri; nonché un grosso grazie ai ragazzi dello staff e alla segreteria che, nonostante l’allerta-meteo spuntata nel corso della competizione, ne hanno garantito il regolare svolgimento dall’inizio alla fine (superato brillantemente altresì il primo appuntamento di grido da parte della nuova gestione del bar-ristorante del club di San Venerio). Non è mancata ovviamente la collaborazione del maestro Franco Paolini.

A seguire i finalisti per l’occasione…

Under 10

Maschile – Vittoria di Pugliese F. su Righetti S.

Femminile – Gramaticopolo D. su Borreani F.

Under 12

Maschile – Verdese G. su Marietti A.

Femminile – Mattaroni A. su Nosei A.

Under 14

Maschile – Verdese F. su Nosei G.

Femminile – Baccino V. su Vivaldi C.

Under 16

Maschile – Bernacca L. su Di Martino N.

Femminile – Petracchi F. su Beltramea L.

Nella foto, da sinistra il d.s. del Cts Raffaello Putti, il finalista Di Martino e il presidente del club Alessandro Caporilli