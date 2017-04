ROMA. 8 APR. Tempi duri per chi parcheggia nel posto auto riservato al disabile. Potrà, infatti, rispondere del reato di violenza privata (610 cp) chi usufruisce per un’intera giornata dello spazio destinato espressamente ad una persona specifica che soffre di una seria patologia

Si tratta di uno degli atti più comuni d’inciviltà e insensibilità quotidiana quello di parcheggiare la propria auto occupando lo stallo riservato ai disabili che normalmente costituisce anche un illecito amministrativo sanzionato espressamente dal codice della strada.

Ma l’ultima decisione della Cassazione Penale costituisce un precedente che dovrebbe far preoccupare anche per possibili risvolti penali, giacchè la sola multa può non costituire un deterrente efficaci per soggetti che con totale menefreghismo occupano abitualmente i posti riservati a determinate persone con gravi problemi di salute.

È la sentenza 17794/17, pubblicata il 7 aprile dalla Suprema Corte che prende in esame il caso di un uomo condannato in secondo grado per il reato di violenza privata stabilito dall’articolo 610 del codice penale, perché parcheggiava la sua auto senza limite di tempo in uno stallo riservato espressamente a una donna, affetta da gravi patologie.

L’imputato aveva anche tentato di scaricare la responsabilità sui suoi familiari cui avrebbe prestato la propria vettura, ma anche per la quinta sezione penale della Cassazione l’alibi non ha retto, e ha confermato la condanna per violenza privata.

Gli ermellini, in tale cas, hanno evidenziato la pacifica distinzione tra chi parcheggia il proprio veicolo al posto dedicato ai disabili e chi lo fa in uno spazio appositamente riservato a una persona specifica.

La condotta dell’imputato «avrebbe integrato la sola violazione dell’articolo 158, comma 2, Cds che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide». poi «quando lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute, alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l’impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo».

Sussiste pertanto l’elemento oggettivo del delitto contestato, ma anche quello soggettivo perché il ricorrente, avendo visto la segnaletica, era ben consapevole di lasciare l’auto in un posto riservato a una persona in particolare, impedendole così di parcheggiare nello stesso spazio.

La Cassazione ha anche evidenziato come la sosta non si sia limitata a pochi minuti, ma addirittura, si sarebbe protratta dalla mattina (prima delle 10.40) fino a notte inoltrata.