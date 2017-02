GENOVA. 16 FEB. Due ecuadoriani, entrambi con pregiudizi di polizia, ieri avevano rubato dal supermercato “In’S” di piazza De Caroli, alcune bottiglie di liquore. Fermati oltre le casse dal personale della vigilanza interna, che richiedevano la presenza di una pattuglia dell’Arma, sono stati bloccati dai militari.

I due fermati, identificati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, venivano trovati in possesso anche di alcuni pacchi di caffè e scatole di tonno. Quindi, sono stati deferiti in stato di libertà per “furto e ricettazione in concorso”. Merce recuperata e restituita al titolare responsabile della rivendita.